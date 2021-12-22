Энергетики Подмосковья подготовились к работе в условиях сильных морозов

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Все аварийные службы Московской области были подготовлены к работе в режиме повышенной готовности, сообщает РИАМО.

Чтобы повысить эффективность и надежность электроснабжения жителей региона на период сильных морозов, в области усилили контроль за кабельными и воздушными линиями электропередачи. Специалисты осуществили замеры нагрузки на энергооборудовании. В настоящее время энергетики перешли на круглосуточный режим работы.

Если отключения все же произойдут, то их устранение поручат уже сформированным и укомплектованным аварийным бригадам. Они должны будут устранить проблему в течение двух часов.

За ситуацией по отключениям электроэнергии в регионе следят специалисты Ситуационно-аналитического центра энергетики Московской области.

В настоящее время в Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.

До этого сообщалось, что Подмосковье вошло в число регионов с наименьшим количеством аварий на энергосетях. По сравнению с прошлым годом количество аварийных отключений в области сократилось на пятнадцать процентов