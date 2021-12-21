Подмосковье вошло в число регионов с наименьшим количеством аварий на энергосетях

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Подмосковье стало одним из лидеров в стране по работе электросетевого комплекса. Так, по итогам текущего года область вошла в число регионов, где было зафиксировано меньше всего аварий на энергосетях.

Как отметил глава регионального Минэнерго Александр Самарин, добиться такого результата удалось, благодаря оперативной работе мобильных бригад, цифровизации системы мониторинга, применению передвижных электростанций.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом количество аварийных отключений в области сократилось на пятнадцать процентов. Также в регионе стараются минимизировать время подключения потребителя — не более двух часов, передает портал «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье насчитывается более сорока трех тысяч трансформаторных подстанций и 152 тысяч километров ЛЭП.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что энергетическая проблема является одной из ключевых в развитии в целом цивилизации и, конечно, крупных городов. По его словам, энергетика важна в развитии города, поскольку ежегодно в Москве вводится около десяти миллионов квадратных метров недвижимости — здания необходимо обеспечивать теплом, электричеством.