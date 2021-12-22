Сергей Собянин рассказал об успехах Москвы в борьбе с пандемией

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская столица лучше многих других городов мира справляется с пандемией. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что коронавирус оказался тяжелым испытанием для бизнеса и жителей Москвы, однако им удалось противостоять вирусу.

— Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Без медицинской помощи не остался ни один заболевший житель Москвы. И при этом мы сохранили обычную, экстренную и плановую помощь, — рассказал глава города во время ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

Он добавил, что в Москве удалось создать мощную группировку медицинских сил в здравоохранении по борьбе с COVID-19. Мэр уточнил, что медицинская система имеет запас прочности, благодаря которому позволяет ресурсы плановой помощи крайне редко задействовать для борьбы с коронавирусной инфекцией, заметив, что для пациентов с ковидом созданы специализированные корпуса.

Сергей Собянин назвал развитие системы здравоохранения приоритетным направлением в бюджетной политике столицы. Он убежден, что в ближайшие годы стоит ждать ощутимых результатов от начатых проектов. В первую очередь — программы внедрения нового московского стандарта качества оказания амбулаторной помощи.

Мэр города также сообщил о строительстве 30 новых поликлиник в тех районах города, где их не хватает.