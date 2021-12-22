Депутаты ЛДПР преподнесли Рашкину неожиданный подарок 

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутату от КПРФ Валерию Рашкину, которому ранее предъявили обвинение в незаконной охоте, пытались вручить необычный подарок — рога животного. По информации Life.ru, акцию устроили представители партии ЛДПР.

Сам Валерий Рашкин не оценил подарок и отказался принять его, хотя и поблагодарил дарителей, поздравив с наступающим Новым годом. Подарок оставили возле его кабинета.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время пленарного заседания Госдумы подарил обвиняемому в незаконной охоте депутату Валерию Рашкину книгу о животных.

В конце октября МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин. По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося.

Позже депутат признался в убийстве лося, но отметил, что из-за плохой видимости принял его за кабана.