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Врачи рассказали, как избежать обморожения

Ирина Игнатенко

Общество
Врачи рассказали, как избежать обморожения
Фото: pixabay.com

Медицинские специалисты дали советы, как избежать обморожения.

Реабилитолог, физиотерапевт Филипп Глубоков отметил, что получить переохлаждение можно и при не самых экстремальных температурах — достаточно находиться в неподобающей одежде при ветреной погоде и повышенной влажности.

Терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин посоветовал перед выходом на улицу не только закутывать открытые участки тела, но и обрабатывать кожу жирным кремом.

Чтобы избежать переохлаждения, он посоветовал согреваться изнутри — выпить что-то горячее, например, суп или чай. При этом не стоит пить алкогольные напитки.

Также защитить организм от холода можно при помощи движения — таким образом стимулируется кровообращение и не снижается кровоток.

Медики добавили, что переохлаждение организма не проходит бесследно. Часто это приводит к снижению иммунитета. При локальном переохлаждении у человека могут возникнуть тромбозы в нижних конечностях, особенно у людей, которые страдают сахарным диабетом, передает «360».

До этого врач скорой помощи рассказала, что нельзя делать при обморожении.

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