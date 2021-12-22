Медведев раскритиковал попытки стран определять повестку по климату

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Попытки отдельных стран единолично определять климатическую повестку являются неправильными. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в среду, 22 декабря.

— Мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять климатическую повестку, эти попытки — они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления, — рассказал чиновник.

Россия считает необходимым поиск взаимоприемлемых решений на основе действующих механизмов, подчеркнул он. Поглощающая способность лесов, атомная энергетика и гидроэнергетика делают страну одним из лидеров процесса декарбонизации, приводит слова Медведева РИА Новости.

13 октября вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна должна быть готова к климатическим изменениям и миграции из-за перемен в условиях жизни. С целью минимизации уязвимости населения и экономики из-за климатических изменений следует создать национальную систему управления климатическими рисками, добавила она.