Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зрители Первого канала встретят Новый год под хиты 90–х

Георгий Соланович

Общество
Зрители Первого канала встретят Новый год под хиты 90–х
Фото: «Вечерняя Москва»

Знаменитые хиты девяностых покажут в прямом эфире Первого канала в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс–служба телекомпании.

Шоу «30 лет спустя» покажут по российским телеэкранам. Специально для передачи были отобраны более 40 популярнейших песен последнего десятилетия 20 века. В пресс–службе сообщили, что временной промежуток выбран не случайно.

— Родители современной молодежи танцевали под них на школьных дискотеках и в клубах, а молодое поколение перепевает их сейчас и помнит из детства, — подчеркнули на «Первом».

Прозвучат композиции Леонида Агутина, Алены Свиридовой, Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова и многих других звезд эстрады. В роли телеведущих выступят Максим Галкин и Жанна Бадоева. Согласно телепрограмме «Первого», «30 лет спустя» начнется в 31 декабря в 22:15, прервется на выступление президента России, а затем продолжится вновь.

17 декабря заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал о вредных и полезных новогодних традициях. Например, многие россияне садятся за праздничный стол и включают телевизор. Но специалист считает это вредной привычкой.

Читайте также:
Афиша Первый канал телеканалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте