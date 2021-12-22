Зрители Первого канала встретят Новый год под хиты 90–х

Фото: «Вечерняя Москва»

Знаменитые хиты девяностых покажут в прямом эфире Первого канала в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс–служба телекомпании.

Шоу «30 лет спустя» покажут по российским телеэкранам. Специально для передачи были отобраны более 40 популярнейших песен последнего десятилетия 20 века. В пресс–службе сообщили, что временной промежуток выбран не случайно.

— Родители современной молодежи танцевали под них на школьных дискотеках и в клубах, а молодое поколение перепевает их сейчас и помнит из детства, — подчеркнули на «Первом».

Прозвучат композиции Леонида Агутина, Алены Свиридовой, Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова и многих других звезд эстрады. В роли телеведущих выступят Максим Галкин и Жанна Бадоева. Согласно телепрограмме «Первого», «30 лет спустя» начнется в 31 декабря в 22:15, прервется на выступление президента России, а затем продолжится вновь.

17 декабря заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал о вредных и полезных новогодних традициях. Например, многие россияне садятся за праздничный стол и включают телевизор. Но специалист считает это вредной привычкой.