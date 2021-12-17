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Врач рассказал о вредных и полезных новогодних традициях

Ирина Игнатенко

Общество
Врач рассказал о вредных и полезных новогодних традициях
Фото: pixabay.com 

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал о вредных и полезных новогодних традициях.

Так, многие россияне садятся за праздничный стол и включают телевизор. Но специалист считает это вредной привычкой.

— О том, что принимать пищу перед телевизором вредно, известно давно. Многочисленные исследования показали, что это приводит к перееданию и, как следствие, к ожирению. Поглощенный просмотром телепередач человек не реагирует на сигналы мозга о том, что он уже сыт. К тому же, сидя перед голубым экраном, мы меньше следим за тем, что попадает в наш желудок, — пояснил Асанов в комментарии «Радио 1».

По мнению специалиста, отказ от телевизора и проведение семейного ужина за душевной беседой работает как терапия. Кроме того, существует много других способов интересно провести новогодний вечер. Например, можно придумать квест для членов семьи с поиском новогодних подарков.

Можно заранее испечь судьбоносные печенья с предсказаниями или устроить гадания. Гадать можно не только на картах, но и при помощи книг и различных предметов.

Еще одна полезная традиция — встречать Новый год на прогулке. Это поможет организму переварить съеденное за праздничным столом и подготовиться ко сну. При этом врач добавил, что не стоит забывать о правилах безопасности: если человек выпил много спиртного, лучше воздержаться от катания с горок, снежных битв и запуска петард или салютов.

До этого диетолог Королева рассказала, какими должны быть новогодние салаты.

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