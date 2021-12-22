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Движение поездов восстановили на Рижском направлении МЖД

Иван Юминов

Происшествия
Движение поездов восстановили на Рижском направлении МЖД
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Тушино Карта всех событий

Специалистам удалось возобновить движение поездов на Рижском направлении МЖД после потери напряжения в контактной сети. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 22 декабря.

— Движение на участке Тушинская — Павшино возобновлено. Совместно с МЖД вводим в график задержанные поезда, — говорится в сообщении.

Инцидент на перегоне произошел из-за временного отсутствия напряжения в контактной сети, отмечается в Telegram-канале департамента.

6 декабря в Дептрансе сообщили, что с 12 декабря из Москвы в Зеленоград начнут курсировать ночные экспрессы «Ласточка». Теперь уехать домой проще: новые поезда будут уходить из Москвы в 01:40 и 02:42, а в обратную сторону — в 00:48 и 01:55.

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