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Полицейские задержали подозреваемых в поджоге иномарки в Домодедове

Анастасия Колоскова

Происшествия
Полицейские задержали подозреваемых в поджоге иномарки в Домодедове
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Домодедово, микрорайон Западный, микрорайон Дружба, улица Дружбы Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в Домодедове двух мужчин, которые подозреваются в поджоге автомобиля местной жительницы. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Женщина оставила свой автомобиль на неохраняемой стоянке у одного из домов на улице Дружбы. Утром она обнаружила, что ее машину сожгли и обратилась в полицию.

47-летняя женщина заявила, что ее иномарка стоила почти 2 миллиона рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

— Полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое местных жителей: 62-летний ранее судимый, подозреваемый в роли исполнителя преступления и 44-летний, подозреваемый в его организации, — отметила Татьяна Петрова.

Она добавила, что одного из подозреваемых заключили под домашний арест, а второго — отпустили под подписку о невыезде.

21 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».

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