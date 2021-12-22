Полицейские задержали подозреваемых в поджоге иномарки в Домодедове
Сотрудники полиции задержали в Домодедове двух мужчин, которые подозреваются в поджоге автомобиля местной жительницы. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Женщина оставила свой автомобиль на неохраняемой стоянке у одного из домов на улице Дружбы. Утром она обнаружила, что ее машину сожгли и обратилась в полицию.
47-летняя женщина заявила, что ее иномарка стоила почти 2 миллиона рублей.
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
— Полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое местных жителей: 62-летний ранее судимый, подозреваемый в роли исполнителя преступления и 44-летний, подозреваемый в его организации, — отметила Татьяна Петрова.
Она добавила, что одного из подозреваемых заключили под домашний арест, а второго — отпустили под подписку о невыезде.
21 декабря сообщалось, что крупный пожар произошел в одном из магазинов сети «Лента» в Томске. Площадь возгорания составила пять тысяч «квадратов».