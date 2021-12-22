Жителям столицы пообещали потепление

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Морозы в столице начнут медленно отступать. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что 22 декабря 2021 оказался самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ. По словам синоптика, в течение дня в столице столбики термометров не поднялись выше отметки минус 20 градусов.

— Тем не менее, пик полярного вторжения пройден, и в последующие сутки морозы станут медленно отступать, — написал Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Согласно прогнозу, уже днем в четверг в Москве потеплеет до -11…-13 градусов. В последний рабочий день столбики термометров покажут от -7 до -12. Суббота в столице обещает быть снежной и ветреной. По словам Тишковца, за сутки может выпасть около 12 процентов месячной нормы осадков. После полудня воздух потеплеет до -4…-9. При этом порывы ветра могут достигать 10-15 метров в секунду. Синоптик предупредил о возникновении метелей и снежных заносов. В воскресенье ветер стихнет, однако температура опустится до -7…-12 градусов в светлое время суток.

— Таким образом, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон так и не сумеет вернутся в свое климатическое русло. Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается, — резюмировал Тишковец.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 11:00 пятницы, 24 декабря.