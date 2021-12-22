«Оранжевый» уровень опасности из-за холодов продлили в Москве до пятницы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 11:00 пятницы, 24 декабря. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Уточняется, что погода в период действия предупреждения опустится на 7–12 градусов ниже нормы. Более того, в городе действует и «желтый» уровень опасности из-за ледяных образований на дорогах, передает Гидрометцентр РФ.

20 декабря учреждение объявило о введении «оранжевого» уровня опасности из-за сильного мороза в Москве и Подмосковье в ночь со вторника, 21 декабря, до ночи четверга, 23 декабря.

Кроме того, синоптик сообщил о «полярном вторжении», которое ожидает москвичей на этой неделе. При этом специалист рассказал, какой день будет самым холодным. По его словам, Центральную Россию на следующей неделе в целом ожидают русские морозы.

Например, среда, 22 декабря, стала самым холодным днем с 1978 года. В ночь на среду в Москве столбики термометров опустились до минус 17–22 градусов, после полудня в городе — минус 14–19 градусов.