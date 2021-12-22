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«Ковбойская реальность»: Песков оценил блокировку российских СМИ за рубежом

Иван Юминов

В мире
«Ковбойская реальность»: Песков оценил блокировку российских СМИ за рубежом
Фото: Администрация президента РФ

Блокировка российских СМИ за рубежом является новой «ковбойской реальностью». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 декабря.

— Но, к сожалению, ни в Европе, ни в США в последнее время на эти мелочи никто внимания не обращает и делают все что хотят. Такая у нас «ковбойская реальность», и в ней нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво. Так, чтобы не стрелять себе в ногу, но и чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий, — рассказал чиновник.

Россия должна реагировать на подобные выпады, подчеркнул он. Блокировки СМИ в Европе противоречат нормам ОБСЕ и европейскому духу, приводит слова Пескова НТВ.

21 декабря в RT заявили, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, который осуществляет вещание из студий, расположенных в Москве. Подобные действия незаконны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, подчеркнули на телеканале.

Представители RT отметили, что регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений. Телеканал считает, что данное решение должно быть пересмотрено в судебном порядке.

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