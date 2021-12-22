Житель Ногинска убил топором соседа и пытался сжечь его тело

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Полиция арестовала в подмосковном Ногинске 55-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего соседа. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По данным следствия, 19 декабря 2021 года в квартире дома, расположенного по улице Адмирала Фортова в Ногинске, мужчина повздорил со своим соседом. В ходе конфликта он схватился за топор и нанес оппоненту удар, который оказался смертельным.

После этого, пытаясь скрыть следы преступления, мужчина поджег тело погибшего. В результате запах дыма распространился в подъезде, из-за чего соседи вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В рамках расследования дела назначены ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, добавила Ольга Врадий.

До этого подмосковные полицейские задержали ранее судимого гражданина России, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений на территории Брянской области.