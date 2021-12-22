Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Житель Ногинска убил топором соседа и пытался сжечь его тело

Анастасия Колоскова

Происшествия
Житель Ногинска убил топором соседа и пытался сжечь его тело
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Полиция арестовала в подмосковном Ногинске 55-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего соседа. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По данным следствия, 19 декабря 2021 года в квартире дома, расположенного по улице Адмирала Фортова в Ногинске, мужчина повздорил со своим соседом. В ходе конфликта он схватился за топор и нанес оппоненту удар, который оказался смертельным.

После этого, пытаясь скрыть следы преступления, мужчина поджег тело погибшего. В результате запах дыма распространился в подъезде, из-за чего соседи вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В рамках расследования дела назначены ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, добавила Ольга Врадий.

До этого подмосковные полицейские задержали ранее судимого гражданина России, подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений на территории Брянской области.

Читайте также:
Ногинск Уголовные дела убийство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте