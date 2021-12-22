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МАЦ эвакуировал на вертолете пострадавшего при аварии в ТиНАО

Иван Юминов

Происшествия
МАЦ эвакуировал на вертолете пострадавшего при аварии в ТиНАО
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Россия, Москва, поселение Кленовское Карта всех событий

Экипаж вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал мужчину, который пострадал в аварии в ТиНАО. Об этом сообщили в городском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в среду, 22 декабря.

— На площадку Щапово машина скорой помощи доставила мужчину 1971 года рождения после ДТП. По предварительным данным, авария произошла вблизи поселения Кленовского: легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом, — говорится в сообщении.

Пострадавшего эвакуировали в больницу с различными травмами. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада, отмечается в Telegram-канале ведомства.

22 декабря в Новой Москве рейсовый автобус № 1033 столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в кювет и перевернулся. Авария произошла на Варшавском шоссе. Из транспорта эвакуировали десять человек, включая двух детей и водителя.

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