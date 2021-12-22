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Рейсовый автобус опрокинулся на Варшавском шоссе в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Рейсовый автобус опрокинулся на Варшавском шоссе в Новой Москве
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

В Новой Москве рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в кювет и перевернулся. Об этом в среду, 22 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», авария произошла на Варшавском шоссе. Рейсовый автобус № 1033 столкнулся с легковушкой. После этого автобус съехал в кювет и перевернулся. Из транспорта эвакуировали десять человек, включая двоих детей и водителя.

В столичном Дептрансе информацию о ДТП подтвердили.

— Сегодня в 15:59 в селе Кленово (30 километров от МКАД) произошло ДТП с участием автобуса № 1033 перевозчика Московской области ООО «Мострансавто» и легкового автомобиля, после чего автобус совершил съезд в кювет, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД сообщили, что по предварительным данным в результате ДТП пострадал один человек — пассажир легкового автомобиля.

Утром 22 декабря стало известно о гибели двух человек в результате дорожной аварии на 29-м километре внешней стороны МКАД. По данным ГИБДД, в результате столкновения погибли находящийся на проезжей части мужчина и водитель контейнеровоза.

Статистика ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 135 ДТП, в которых семь человек погибли и еще 147 получили ранения разной степени тяжести. По данным ведомства, в ДТП на прошлой неделе пострадали девять детей.

Наиболее распространенные виды аварий — столкновения транспортных средств (57 случаев) и наезды на пешеходов (47). При этом более половины ДТП с пешеходами произошли вне зоны действия пешеходного перехода.

Также на минувшей неделе произошло 17 наездов на стоящий транспорт и препятствия.

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