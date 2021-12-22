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Пенсионерка отдала 150 тысяч рублей лжеподруге, якобы попавшей в ДТП

Анастасия Колоскова

Происшествия
Пенсионерка отдала 150 тысяч рублей лжеподруге, якобы попавшей в ДТП
Фото: Pixabay

Жительница столицы отдала 150 тысяч рублей, чтобы помочь подруге, которая якобы попал в ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве.

На мобильный телефон 69-летней пенсионерки позвонила плачущая женщина, по голосу напоминавшая ее подругу. Звонившая рассказала, что стала виновницей ДТП и оказалась в больнице. Она попросила москвичку передать для нее деньги и средства личной гигиены.

Возле своего подъезда пенсионерка отдала 150 тысяч рублей незнакомому мужчине, который якобы должен был привести их приятельнице. Вернувшись домой, москвичка решила узнать о состоянии подруги и набрала ее номер. Однако та ответила, что с ней все в порядке и ни в какое ДТП она не попадала.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что сотрудники полиции задержали троих злоумышленников, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров. Мошенники по телефону сообщали пожилым людям о якобы проводимой денежной реформе и предлагали им заменить имеющиеся у них банкноты. К согласившимся пенсионерам приезжали курьеры и забирали их средства.

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