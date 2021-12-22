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Песков заявил о высоком уровне антител от коронавируса у Путина

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Песков заявил о высоком уровне антител от коронавируса у Путина
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обладает высоким уровнем антител от коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 22 декабря.

— У него действительно очень высокий уровень антител, у него титры очень высокие. Он только что ревакцинировался, был сделан бустер. Плюс он еще принял участие в эксперименте с назальной вакциной, — рассказал представитель Кремля.

Чиновник уточнил, что и сам обладает достаточно высоким уровнем антител. «Спутник Лайт» и «Спутник V» являются наиболее эффективными препаратами в мире против штамма «омикрон», отметил Песков в эфире «России 24».

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.

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