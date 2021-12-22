Ректора КФУ Гафурова отправили в СИЗО до февраля 2022 года

Фото: Басманный суд

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО ректора КФУ Ильшата Гафурова. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в среду, 22 декабря.

— 22 декабря 2021 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 33, частью 1 статьи 30, пунктов «ж, з» части 2 статьи 105 УК («Убийство» — прим. «ВМ»), Гафурова Ильшата Рафкатовича до 21 февраля 2022 года, — рассказал представитель суда.

При этом стороне защиты отказали в удовлетворении ходатайства об избрании Гафурову меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Видео: Басманный суд

Задержание ректора КФУ Гафурова

Утром 22 декабря СМИ сообщили о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. По данным ИА «Татар-информ», Гафурова задержали в связи с обстоятельствами дел, которые связаны с организованной преступной группировкой (ОПГ) «29-й комплекс» из Набережных Челнов.

Издание «Бизнес Online» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве, произошедшем в 1990-е годы.

Следственные действия с Гафуровым проводились 21 декабря. После этого его доставили в Москву.