Мэрия Краснодара объявила о возвращении Алексеенко на работу

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Мэр Краснодара Андрей Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 22 декабря.

— Глава Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности, — приводит сообщение мэрии ТАСС.

22 декабря СК возбудил уголовное дело в отношении Алексеенко. Его обвиняют в получении взятки в виде ружья стоимостью около 1,6 миллиона рублей.

По версии следствия, чиновник получил взятку за выдачу заключения о соответствии возведенного дома в Краснодаре. При этом указанный дом имел ряд недостатков, уточнили в СК.

СПРАВКА «ВМ»

Андрею Алексеенко 43 года. В должность мэра Краснодара он вступил 17 ноября. До этого занимал различные должности в регионе, в том числе был первым заместителем главы администрации губернатора Краснодарского края.

Алексеенко запомнился своим высказыванием на церемонии по случаю вступления в должность мэра. Тогда он заявил, что от него не следует ждать «громких и красивых слов, лозунгов и заявлений», так как жители города от них устали.