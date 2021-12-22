Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мэрия Краснодара объявила о возвращении Алексеенко на работу

Иван Юминов

Происшествия
Мэрия Краснодара объявила о возвращении Алексеенко на работу
Фото: krd.ru

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять обязанности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 22 декабря.

— Глава Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности, — приводит сообщение мэрии ТАСС.

22 декабря СК возбудил уголовное дело в отношении Алексеенко. Его обвиняют в получении взятки в виде ружья стоимостью около 1,6 миллиона рублей.

По версии следствия, чиновник получил взятку за выдачу заключения о соответствии возведенного дома в Краснодаре. При этом указанный дом имел ряд недостатков, уточнили в СК.

СПРАВКА «ВМ»

Андрею Алексеенко 43 года. В должность мэра Краснодара он вступил 17 ноября. До этого занимал различные должности в регионе, в том числе был первым заместителем главы администрации губернатора Краснодарского края.

Алексеенко запомнился своим высказыванием на церемонии по случаю вступления в должность мэра. Тогда он заявил, что от него не следует ждать «громких и красивых слов, лозунгов и заявлений», так как жители города от них устали.

Читайте также:
получение взятки Краснодар Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Александр Никонов
Александр Никонов

Свобода их сводит с ума

Все мнения
О проекте