СК обвинил мэра Краснодара в получении взятки в виде ружья за 1,6 миллиона рублей

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Его обвиняют в получении взятки в виде дорогостоящего ружья. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации МО город Краснодар, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, Алексеенко получил взятку за выдачу заключения о соответствии возведенного многоквартирного дома в Краснодаре. При этом указанный дом имел ряд недостатков.

В качестве вознаграждения за свою услугу чиновник получил ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей.

В период получения взятки Алексеенко занимал должность первого заместителя губернатора Краснодарского края.

До этого сообщалось, что правоохранители провели обыски у нового мэра Краснодара Андрея Алексеенко.

СПРАВКА «ВМ»

Андрею Алексеенко 43 года. В должность мэра Краснодара он вступил 17 ноября. До этого он занимал различные должности в регионе, в том числе он был первым заместителем главы администрации губернатора Краснодарского края.

Алексеенко запомнился своим высказыванием на церемонии по случаю вступления в должность мэра. Тогда он заявил, что от него не следует ждать «громких и красивых слов, лозунгов и заявлений», так как жители города от них устали.