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Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы в рамках «Экспо-2020» посетили более 350 тысяч человек

Анастасия Колоскова

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Наталья Сергунина: Экспозицию Москвы в рамках «Экспо-2020» посетили более 350 тысяч человек
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Российский павильон с экспозицией Москвы на Всемирной универсальной выставке в Дубае посетили более 350 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Над интерактивным пространством работали столичные архитекторы, художники и музыканты. Его посвятили ключевым программам развития города. Экспозиция была открыта с 20 ноября в течение месяца.

Весной российская столица стала первым городом, подавшим заявку на право проведения «Экспо-2030». 14 декабря она была представлена участникам генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

— Экспозиция и обширная программа Москвы в Дубае стали окном в столицу для сотен тысяч гостей со всего мира. Каждый мог познакомиться с направлениями развития нашего города. Модернизация городской среды и инфраструктуры, внедрение новых технологий и цифровых инструментов — все изменения последних лет делают Москву достойной площадкой для проведения «Экспо-2030» и демонстрации передовых практик человечества, — рассказала Наталья Сергунина.

Центральное место в столичной экспозиции в Дубае заняла смотровая площадка, которая стала уменьшенной копией парящего моста парка «Зарядье». Посетители могли побывать на виртуальной экскурсии «Полет над Москвой» и полюбоваться столицей России под музыкальное и звукошумовое сопровождение: перезвон колоколов, бой курантов, летний дождь, шум стадиона.

Яркими событиями стали модный показ коллекций московских дизайнеров Moscow Seasons и Неделя московской анимации.

До закрытия «Экспо-2020» Москва проведет в Дубае еще ряд мероприятий.

— В афише будущих событий — выступления знаменитого оркестра «Виртуозы Москвы», театра «Геликон-опера» и других всемирно известных представителей российской музыки и культуры, — отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что столичные бизнесмены определят приоритетные выставки для участия при поддержке Москвы в 2022 году. Соответствующее голосование стартовало на портале Московского экспортного центра.

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