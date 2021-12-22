Украина впервые провела учебные стрельбы из Javelin в Донбассе

Фото: Facebook / Joint Forces Operation

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил в среду, 22 декабря.

— На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения операции объединенных сил состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые, — говорится в сообщении.

Стрельба велась по танку в окопе, который находился на расстоянии около 1,5 километра. Цель условного противника была поражена, отмечается на странице штаба в Facebook.

28 октября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ должна отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он.

Примечательно, по его словам, что Киев открыто признает собственные нарушения. Постпред задался вопросом о реакции действующего председательства ОБСЕ на нарушения украинской армией мер по деэскалации.