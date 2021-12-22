Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Украина впервые провела учебные стрельбы из Javelin в Донбассе

Иван Юминов

В мире
Украина впервые провела учебные стрельбы из Javelin в Донбассе
Фото: Facebook / Joint Forces Operation

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил в среду, 22 декабря.

— На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения операции объединенных сил состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin. Применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые, — говорится в сообщении.

Стрельба велась по танку в окопе, который находился на расстоянии около 1,5 километра. Цель условного противника была поражена, отмечается на странице штаба в Facebook.

28 октября постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ОБСЕ должна отреагировать на применение Украиной ударного беспилотника в Донбассе. Полеты любых видов беспилотников, за исключением аппаратов ОБСЕ, не допускаются в рамках мер по усилению «режима тишины», уточнил он.

Примечательно, по его словам, что Киев открыто признает собственные нарушения. Постпред задался вопросом о реакции действующего председательства ОБСЕ на нарушения украинской армией мер по деэскалации.

Читайте также:
Украина Донбасс учения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Все мнения
О проекте