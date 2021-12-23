Рособрнадзор не планирует упрощать проведения ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии

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Упрощение содержания и уровня сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году из-за пандемии коронавирусной инфекции не планируется. Об этом сообщила глава Рособрнадзора Анзор Музаев в четверг, 23 декабря.

Он напомнил, что в прошлом году такие изменения также не приняли.

— Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз (в 2021 году — Прим. «ВМ») не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому — это ухудшить ситуацию, — заявил руководитель ведомства, пишет ТАСС.

Сдать экзамен досрочно выпускники смогут с 21 марта до 18 апреля. Основной период проведения ЕГЭ состоится с 26 мая по 2 июля. Также в сентябре организуют дополнительный период сдачи.

Накануне учащихся московских школ пригласили на независимую диагностику знаний в формате Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В настоящее время уже открыта запись на независимые диагностики, которые можно пройти в онлайн-режиме, а также очно по всем предметам, за исключением иностранных языков. Запись по этому предмету откроется 12 января 2022 года.