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Столичных школьников пригласили пройти независимую диагностику знаний в формате ЕГЭ и ОГЭ

Анастасия Колоскова

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Столичных школьников пригласили пройти независимую диагностику знаний в формате ЕГЭ и ОГЭ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Учащиеся московских школ приглашаются на независимую диагностику знаний в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— Центр независимой диагностики (ЦНД) Московского центра качества образования предоставляет возможность всем школьникам пройти независимые диагностики в формате ЕГЭ и ОГЭ по спецификациям контрольных измерительных материалов 2022 года, — говорится в сообщении.

В настоящее время уже открыта запись на независимые диагностики, которые можно пройти в онлайн-режиме, а также очно по всем предметам, за исключением иностранных языков. Запись по этому предмету откроется 12 января 2022 года.

В ведомстве уточнили, что проверку работ выполнят члены предметных комиссий, работающие на ЕГЭ и ОГЭ.

Проверить свои знания смогут учащиеся с 2-го по 11-й класс, включая ребят, которые осваивают программы 8–11 классов в заочной форме и в формате семейного образования или самообразования, добавили в пресс-службе.

После диагностики участникам выдадут свидетельство Московского центра качества образования и спецификацию с подробной интерпретацией результатов.

Ранее Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал демоверсии контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ на 2022 год.

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