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Редкая алмазная пыль была замечена в атмосфере Москвы

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Редкая алмазная пыль была замечена в атмосфере Москвы
Фото: depositphotos

Редкое явление, называемое «алмазной пылью», было замечено в атмосфере столицы. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, визуально это явление напоминает мельчайшие ледяные кристаллы, которые парят в воздухе.

В России это явление более известно как «ледяные иглы».

— Алмазная пыль обычно образуется при ясном или почти ясном небе, поэтому его иногда называют также «осадками ясного неба», — рассказал специалист.

Он уточнил, что алмазную пыль можно заметить по кратким вспышкам, которые возникают в воздухе, когда маленькие кристаллы отражают свет. Наиболее часто это безопасное для людей явление встречается в Арктике и Антарктиде, передает РИА Новости.

Недавно «ВМ» писала, что в четверг, 23 декабря, столичный регион будет находиться на северо-восточной периферии антициклона, вдали от активных атмосферных фронтов. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 12–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–10 градусов мороза. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба.

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