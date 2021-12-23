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Синоптики сообщили о погоде в Москве 23 декабря

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптики сообщили о погоде в Москве 23 декабря
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В четверг, 23 декабря, столичный регион будет находиться на северо-восточной периферии антициклона, вдали от активных атмосферных фронтов. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 12–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–10 градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 7-8 градусов. Атмосферное давление вблизи нормы, содержание кислорода в воздухе комфортное.

Формируется спастический тип погоды, неблагоприятный для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесших сосудистые катастрофы, склонных к спастическим реакциям. Частые реакции на перепад температуры такие: спазм сосудов, «скачки» артериального давления вплоть до кризов, приступы мигрени, бронхиальной астмы. Также сильные морозы провоцируют обострение кожных заболеваний: псориаза и холодовой аллергии.

Следует соблюдать осторожность при выходе из тепла на морозный воздух, помнить, что длительное пребывание на улице чревато переохлаждением, при себе необходимо иметь лекарства, снимающие острые приступы и назначенные врачом.

Синоптик назвал самый теплый день в Москве на текущей неделе. Температура в столице повысится до 11-13 градусов мороза в четверг днем, 23 декабря, к субботе, 25 декабря, потеплеет уже до минус пяти-семи градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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