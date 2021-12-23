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Синоптик назвал самый теплый день в Москве на текущей неделе

Юлия Курганова

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Синоптик назвал самый теплый день в Москве на текущей неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Температура в столице повысится до 11-13 градусов мороза в четверг днем, 23 декабря, к субботе, 25 декабря, потеплеет уже до минус пяти-семи градусов. В воскресенье, 26 декабря, москвичей ждет очередное похолодание, но опасаться аномальных морозов уже не стоит. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Дневная температура в четверг еще тоже низкая, но уже минус 11-13 градусов, а это уже веселее. Дальше пойдет повышение температуры, — рассказал он.

По словам синоптика, в пятницу, 24 декабря, повышение температуры продолжится, и столбики термометра днем будут уже показывать от минус десяти до восьми градусов.

А суббота станет самым теплым днем недели, отметил Вильфанд. Температурный фон приблизится к климатической норме.

— В субботу ситуация будет необычная — быстро перемещается ложбина низкого давления. Атмосферное давление резко понизится. Оно будет около 730 миллиметров ртутного столба и даже ниже. Прогнозируется порывистый ветер до 15 метров в секунду, заметный снег, а местами сильный, но температура еще повысится. Ночью будет восемь-десять градусов мороза, днем — минус семь-пять градусов, — сообщил метеоролог.

Потом москвичей ждет очередное понижение температуры, но небольшое. Редких и аномальных морозов, которые были в начале недели, уже не будет. Температурный фон прогнозируется в диапазоне минус 10-15 градусов ночью, 7-12 градусов мороза — днем, сообщает ТАСС.

Жителям столицы пообещали потепление. Морозы в столице начнут медленно отступать, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что 22 декабря 2021 года оказалось самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ. По словам синоптика, в течение дня в столице столбики термометров не поднялись выше отметки минус 20 градусов.

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