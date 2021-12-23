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Проект «Московское долголетие» подвел итоги уходящего года

Полина Долганова

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Проект «Московское долголетие» подвел итоги уходящего года
Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Проект «Московское долголетие» рассказал о главных успехах уходящего года. В 2021 году специалисты проекта успели провести 10 онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, создать пять модных коллекций, снять фильм, а также возобновить очные занятия под открытым небом.

Кроме того, по словам заместителя руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, более половины работников проекта в течение всего 2021 года информировали москвичей о вакцинации в разных районах города.

Одним из главных достижений проекта является возобновление очных занятий на свежем воздухе. Все, кто имел QR-код или ПЦР-тест, могли принять участие в занятиях. Во многом возобновить офлайн-формат стало возможно благодаря высокому проценту вакцинации среди участников проекта.

Кроме того, в проекте активно развивался и онлайн-формат. На данный момент около 83 тысяч жителей города занимаются в проекте удаленно.

Чтобы развить «Московское долголетие», многие специалисты проекта занимаются повышением своей квалификации. В уходящем году более 1,2 тысячи сотрудников прошли обучение по комплексной программе, которая позволяет познакомиться с новыми методиками и определить новые принципы работы, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В конце ноября представители «Финансового агентства города Москвы» Департамента финансов Москвы провели для участников проекта «Московское долголетие» онлайн-лекцию о финансовой грамотности. Спикерами лекции стали специалисты Екатерина Лавренова и Алексей Беляков. Они порекомендовали москвичам старшего возраста наиболее подходящий финансовый продукт под различные цели, разъяснили преимущества мобильного банкинга, а также рассказали о достоинствах биометрической идентификации.

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