Переселение около 700 жителей в СВАО Москвы стартует 23-24 декабря

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Тайнинская улица, дом 13, корпус 1 Карта всех событий

На северо-востоке Москвы под заселение по программе реновации жилищного фонда города переданы два новых дома в районах Лосиноостровский и Марьина роща. Об этом рассказал руководитель Департамент градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что первая новостройка, переданная под заселение, располагается по адресу Тайнинская улица, дом 13, корпус 1, а вторая — Шереметьевская улица, дом 13, корпус 1.

Переезжать начнут более 280 московских семей, которые в настоящее время проживают в шести старых домах. На данный момент в СВАО по реновации заселяются 20 новостроек.

Левкин добавил, что 23 декабря смотровые ордера выдадут жителям домов 3, 5, 11 и 13 на Тайнинской улице, а 24 декабря — тем, кто проживает на улице Шереметьевская 17, корпуса 1 и 2.

Недавно Сергей Левкин рассказал, что с момента старта переселения по программе реновации в 2018 году жители 401 дома стали обладателями новых квартир либо находятся в стадии расселения. При этом 66 старых зданий на данный момент демонтированы по технологии умного сноса. По его словам, наибольшее количество расселяемых домов расположились в Западном административном округе столицы. Здесь их количество составляет 75.