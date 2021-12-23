«Очень расстроится»: Фетисов предсказал реакцию Овечкина на отказ НХЛ от участия в ОИ

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Хоккеист Александр Овечкин наверняка расстроился из-за отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение выразил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в четверг, 23 декабря.

Он отметил, что для спортсмена это была последняя возможность стать олимпийским чемпионом.

— Думаю, Саша Овечкин очень расстроится из-за такого решения. Другие ребята, которые тоже хотели сыграть в Пекине, скорее всего, расстроятся. Но ситуация такая, что выбирать не приходится. Все исходит из эпидемической ситуации, но самое важное — здоровье спортсменов. Надеемся, что окончательное решение принято исходя из этой ситуации, а не из-за каких-то других моментов, — цитирует РИА Новости Спорт слова Фетисова.

В среду, 22 декабря, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что игроки лиги пропустят Олимпийские игры в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. Учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата из-за COVID-19, участие в Играх невозможно, подчеркнул он. Лиге пришлось отложить 50 игр до 23 декабря.