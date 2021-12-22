Игроки НХЛ пропустят Олимпиаду в Пекине из-за пандемии COVID-19

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Игроки НХЛ пропустят Олимпийские игры в Пекине из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн в среду, 22 декабря.

— Национальная хоккейная лига уважает игроков НХЛ и восхищается их желанием представлять свои страны и участвовать в турнире «лучших из лучших». Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года, — рассказал представитель организации.

Учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата из-за COVID-19, участие в Играх невозможно, подчеркнул он. Лиге пришлось отложить 50 игр до 23 декабря, приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне назвало решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году показным шагом и политической манипуляцией.