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КНР сочла политической манипуляцией дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Юлия Курганова

В мире
КНР сочла политической манипуляцией дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине
Фото: youtube.com

Посольство Китая в Вашингтоне назвало решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году показным шагом и политической манипуляцией. Об этом сообщается в понедельник, 6 декабря.

— Посольство КНР в Вашингтоне назвало дипломатический бойкот США «претенциозным действием», которое только является «политической манипуляцией и серьезным искажением духа Олимпийской хартии», — сказано в сообщении ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что данное решение Соединенных Штатов не повлияет на успешное проведение Игр.

6 декабря в США сообщили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх в КНР. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

Недавно аналогичная информация появилась в иностранных СМИ. Так, например, американская газета The Washigton Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине.

Накануне сообщалось, что британский премьер-министр Борис Джонсон также рассматривает возможность политического бойкота предстоящей зимней Олимпиады. По данным издания Times, премьер допускает бойкот «в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае». В британском правительстве якобы ведут активную дискуссию на эту тему. В газете также добавили, что бойкот поддерживает министр обороны Великобритании Лиз Трасс.

При этом президент России Владимир Путин недавно заявил, что планировал лично присутствовать на открытии Олимпиады, однако коронавирусные ограничения не позволят ему этого сделать.

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