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Депутаты казахского парламента выступили за отмену смертной казни

Виктория Сикерина

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Депутаты казахского парламента выступили за отмену смертной казни
Фото: https://pixabay.com/

Депутаты верхней палаты парламента Казахстана ободрили в окончательном чтении закон, отменяющий смертную казнь. Об этом стало известно в четверг, 23 декабря.

Согласно принятому решению, статью «Смертная казнь» полностью исключат из местного уголовного кодекса.

— Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего законопроекта исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо. Поправками исключаются санкции, которые в действующей редакции особенной части Уголовного кодекса содержат наказание в виде смертной казни, — говорится в документе.

Также мера будет предусматривать исключение ранее сделанной оговорки о применении к смертной казни в отношении особо опасных преступников.

По мнению парламента Казахстана, такое решение позволит законодательству страны соответствовать международными правовым обязательствам в вопросах прав человека и создаст благоприятные условия для гармонизации нации.

После одобрения законопроекта депутаты направили его к президенту Касым-Жомарту Токаеву, пишет ТАСС.

На днях депутат Государственной думы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести в РФ смертную казнь для педофилов.

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