Подмосковный врач рассказал, почему на морозе нельзя дышать через рот

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, что в морозную погоду нельзя дышать через рот. Это может привести к простуде.

— При дыхании через нос холодный воздух нагревается и увлажняется, проходя через нос, горло и верхние дыхательные пути. Поэтому к тому времени, когда он достигает нижних дыхательных путей, он обычно достаточно теплый, — пояснил он в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

При дыхании через рот воздух не нагревается и не увлажняется, это может привести к усилению респираторных симптомов.



Врач отметил, что пациентам с астмой и хроническими бронхитами следует по возможности меньше времени проводить на холоде. Холодный воздух и нагрузки увеличивают сухость дыхательных путей и потенциально усиливают симптомы или риск приступа астмы.

В квартире необходимо поддерживать температуру не ниже 18 градусов. Также стоит приобрести увлажнитель воздуха.

До этого Эдуард Халилов, дипломированный спасатель МЧС, эксперт по выживанию и ЧС рассказал о том, как правильно пережить мороз в городе, что в это время лучше есть и как правильно согреваться.