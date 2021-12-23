Кинокритик назвал «Разжимая кулаки» лучшим фильмом 2021 года

Фото: instagram.com/kovalenkokira

Российскую драму «Разжимая кулаки», несмотря на то, что она не вошла в шорт-лист на получение кинопремии «Оскар», можно считать лучшим фильмом этого года. Такое мнение высказал продюсер и кинокритик Лев Карахан.

Премьера фильма режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» прошла в рамках программы «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.

По его словам, этот фильм демонстрирует взаимоотношения человека с миром.

— В фильме показана попытка героини установить эти отношения. Мне кажется, у героини такой цельный, масштабный внутренний характер. Я думаю, что это серьезное приобретение нашего кино, — отметил Карахан в комментарии НСН.

Кинокритик добавил, что ни один режиссер не хочет снять плохое кино. Он добавил, что не стоит осуждать режиссера и актеров, если картина вышла неудачной, возможно, следующая попытка выйдет лучше.

21 декабря стало известно, что картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не была отобрана в короткий список претендентов на главную премию в мире кинематографа. Лента участвовала в номинации «Оскара» «Лучший иностранный фильм», передает Nation News.

Ранее фильм «Разжимая кулаки» получил приз «Особый взгляд» в Каннах.