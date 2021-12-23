Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кинокритик назвал «Разжимая кулаки» лучшим фильмом 2021 года

Ирина Игнатенко

Общество
Кинокритик назвал «Разжимая кулаки» лучшим фильмом 2021 года
Фото: instagram.com/kovalenkokira

Российскую драму «Разжимая кулаки», несмотря на то, что она не вошла в шорт-лист на получение кинопремии «Оскар», можно считать лучшим фильмом этого года. Такое мнение высказал продюсер и кинокритик Лев Карахан.

Премьера фильма режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» прошла в рамках программы «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.

По его словам, этот фильм демонстрирует взаимоотношения человека с миром.

— В фильме показана попытка героини установить эти отношения. Мне кажется, у героини такой цельный, масштабный внутренний характер. Я думаю, что это серьезное приобретение нашего кино, — отметил Карахан в комментарии НСН.

Кинокритик добавил, что ни один режиссер не хочет снять плохое кино. Он добавил, что не стоит осуждать режиссера и актеров, если картина вышла неудачной, возможно, следующая попытка выйдет лучше.

21 декабря стало известно, что картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не была отобрана в короткий список претендентов на главную премию в мире кинематографа. Лента участвовала в номинации «Оскара» «Лучший иностранный фильм», передает Nation News.

Ранее фильм «Разжимая кулаки» получил приз «Особый взгляд» в Каннах.

Читайте также:
Премия «Оскар» кинокритика 2021 год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Все мнения
О проекте