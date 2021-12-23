Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине

Фото: tymoshenko.ua

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в четверг, 23 декабря, заявила, что чиновники создают в стране энергетический кризис, за счет чего Украина экономически уничтожается.

— Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады, — сказала политик в эфире телеканала «Наш».

Она добавила, что заполнение хранилищ является фундаментальным процессом, который прописан в законодательстве.

Тимошенко также призвала установить всех лиц, которые причастны к возникновению энергетического кризиса в стране.

В ноябре Тимошенко заявила, что Украина впервые за все годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной цене. Как утверждала экс-премьер, в настоящее время энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны есть все для обеспечения собственных потребностей. Тимошенко отметила, что у Украины есть подземные хранилища газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров голубого топлива, и таких объемов достаточно, чтобы без проблем обеспечивать потребности до каждого следующего отопительного сезона.