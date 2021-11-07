«Это катастрофа»: Тимошенко рассказала об упущенной Украиной возможности
Украина впервые за все годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной цене. Об этом сообщила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».
Как утверждает экс-премьер, в настоящее время энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны есть все для обеспечения собственных потребностей. Тимошенко отметила, что у Украины есть подземные хранилища газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров «голубого топлива», и таких объемов достаточно, чтобы без проблем обеспечить потребности до каждого следующего отопительного сезона.
По словам политика, подобный кризис происходит впервые за все годы независимости Украины. Она добавила, что из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю Украину в результате ожидает банкротство, передают РИА Новости.
— Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие, — заключила Тимошенко.
Ранее сообщалось, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину.
В конце октября в Раде обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетической отрасли. Импорт электрической энергии из России и Белоруссии оказывает «негативное воздействие» на украинскую энергетическую систему. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.