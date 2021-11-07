«Это катастрофа»: Тимошенко рассказала об упущенной Украиной возможности

Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко (https://www.tymoshenko.ua)

Украина впервые за все годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя могла заполнить им свои подземные хранилища (ПГХ) по минимальной цене. Об этом сообщила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24».

Как утверждает экс-премьер, в настоящее время энергетический кризис на Украине является рукотворным, так как у страны есть все для обеспечения собственных потребностей. Тимошенко отметила, что у Украины есть подземные хранилища газа, которые вмещают 38 миллиардов кубометров «голубого топлива», и таких объемов достаточно, чтобы без проблем обеспечить потребности до каждого следующего отопительного сезона.

По словам политика, подобный кризис происходит впервые за все годы независимости Украины. Она добавила, что из-за действий украинских властей, которые не закупили достаточные объемы газа в выгодный момент, всю Украину в результате ожидает банкротство, передают РИА Новости.

— Вы понимаете, какая это катастрофа. Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие, — заключила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину.

В конце октября в Раде обвинили Россию в «убийстве» украинской энергетической отрасли. Импорт электрической энергии из России и Белоруссии оказывает «негативное воздействие» на украинскую энергетическую систему. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.