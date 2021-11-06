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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Дарья Чентаева

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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. Об этом рассказали в пресс-службе министерства энергетики республики.

— Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября. График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, — передает слова министерства РИА Новости.

В конце октября в Раде обвинили РФ в «убийстве» украинской энергетической отрасли. Импорт электрической энергии из России и Белоруссии оказывает «негативное воздействие» на украинскую энергетическую систему. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Людмила Буймистер. По ее словам, в настоящее время ситуацию с энергетикой на Украине можно назвать катастрофической. Этим власти Киева и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

По мнению депутата, кризис связан с провалами в заготовках угля, а также с отсутствием поддержки со стороны местных добывающих предприятий.

2 ноября Белоруссия поставила Украине электроэнергию по договору об аварийной помощи. Об этом сообщили в Минэнерго страны. Поставки осуществлялись по запросу украинской стороны.

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