Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. Об этом рассказали в пресс-службе министерства энергетики республики.

— Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом поставки будут осуществляться в течение ноября. График поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, — передает слова министерства РИА Новости.

В конце октября в Раде обвинили РФ в «убийстве» украинской энергетической отрасли. Импорт электрической энергии из России и Белоруссии оказывает «негативное воздействие» на украинскую энергетическую систему. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Людмила Буймистер. По ее словам, в настоящее время ситуацию с энергетикой на Украине можно назвать катастрофической. Этим власти Киева и будут объяснять необходимость импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

По мнению депутата, кризис связан с провалами в заготовках угля, а также с отсутствием поддержки со стороны местных добывающих предприятий.

2 ноября Белоруссия поставила Украине электроэнергию по договору об аварийной помощи. Об этом сообщили в Минэнерго страны. Поставки осуществлялись по запросу украинской стороны.