Андрей Бочкарев: На станции «Новаторская» БКЛ возводят пересадку на Троицкую линию

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Новаторская Карта всех событий

Сейчас специалисты ведут строительные работы в зоне пересадки со станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Новаторская» на одноименную станцию будущей Троицкой линии. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 23 декабря.

Он отметил, что в настоящий момент строители сооружают основные монолитные конструкции связующего остановочного пункта объекта.

— В скором времени планируем завершить земляные работы в зоне пересадочного узла, — заявил заммэра.

Бочкарев напомнил, что станция «Новаторская» Троицкой ветки метро будет располагаться вдоль Ленинского проекта. Он оценил готовность остановочного пункта на 44 процента.

— Сегодня на открытом для пассажиров участке Большого кольца уже работают две пересадки на Московские центральные диаметры (МЦД) и шесть пересадок на другие ветки метро. Кроме того, на «Каховской» в ходе второго этапа реконструкции появится еще одна пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии, — заключил он.

7 декабря в столице открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ — от станции «Мневники» до станции «Каховская».