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Спорткомплекс с бассейном построят в столичном районе Зябликово в 2023 году

Виктория Сикерина

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Спорткомплекс с бассейном построят в столичном районе Зябликово в 2023 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном возведут в районе Зябликово на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил в четверг, 23 декабря, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что объект спортивной инфраструктуры общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров появится на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда.

— Уже завершено проектирование и выдано разрешение на строительство ФОКа, — заявил глава ведомства.

По словам Загрутдинова, в здании предусмотрен бассейн для взрослых посетителей и еще один — для обучения детей плаванию. Помимо этого, здесь организуют тренажерный зал, буфет, гардероб, пост охраны и зону ресепшен.

Фасад спорткомплекса украсят металлическими панелями с воздушным зазором. Внутренняя отделка помещений будет полностью соответствовать их функционалу.

Также специалисты благоустроят и озеленят дворовые территории ФОКа: установят уличное освещение, разобьют газоны и высадят кустарники.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом, — заключил руководитель департамента.

Ранее министр правительства столицы и руководитель департамента городского имущества по городу Максим Гаман рассказал, что спортивные сооружения появятся в 11 административных округах столицы. Их общая площадь составит почти 11,5 гектара.

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