«Не могу замолить грех»: экс-супруга Эдуарда Успенского призналась, что сделала аборт

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59-летняя телеведущая Элеонора Филина поделилась подробностями личной жизни. Ее вторым мужем стал детский писатель Эдуард Успенский. В браке с ним могли появиться дети, но супруги решили избавиться от ребенка.

От первого брака у нее остался сын Влад, который стал жить вместе с отчимом. Отношения между ними не складывались — мальчик боялся крутого нрава писателя. По словам Элеоноры, мужчина мог запустить в ребенка бутылкой и угрожать.

Позже Филина забеременела от Успенского, но на рождение ребенка так и не решилась, о чем не сожалеет.

— У нас мог родиться ребенок. Я до сих пор не могу замолить такой грех. Господи, прости меня, пожалуйста! Вдруг оказалось, что я жду ребенка, у меня был страшный токсикоз — я с тазиком ходила. Мне предложили лечь на сохранение, но я не могла позволить себе не видеться почти год с любимым человеком. Сказала ему: «У тебя — трое, у меня — двое. Достаточно на двоих». И я решилась. Но не жалею! Это был бы тот механизм, при помощи которого мной можно было манипулировать, — рассказала Филина в интервью для программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Напомним, Эдуард Успенский скончался 14 августа 2018 года. В течение жизни он боролся с раком, но последний рецидив стал для него смертельным. Он скончался на 81-м году жизни, отказавшись от госпитализации.