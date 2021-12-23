Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Не могу замолить грех»: экс-супруга Эдуарда Успенского призналась, что сделала аборт

Анна Михалюк

Общество
«Не могу замолить грех»: экс-супруга Эдуарда Успенского призналась, что сделала аборт
Фото: Ñìîëÿêîâ Âëàäèìèð / ZERKALO

59-летняя телеведущая Элеонора Филина поделилась подробностями личной жизни. Ее вторым мужем стал детский писатель Эдуард Успенский. В браке с ним могли появиться дети, но супруги решили избавиться от ребенка.

От первого брака у нее остался сын Влад, который стал жить вместе с отчимом. Отношения между ними не складывались — мальчик боялся крутого нрава писателя. По словам Элеоноры, мужчина мог запустить в ребенка бутылкой и угрожать.

Позже Филина забеременела от Успенского, но на рождение ребенка так и не решилась, о чем не сожалеет.

— У нас мог родиться ребенок. Я до сих пор не могу замолить такой грех. Господи, прости меня, пожалуйста! Вдруг оказалось, что я жду ребенка, у меня был страшный токсикоз — я с тазиком ходила. Мне предложили лечь на сохранение, но я не могла позволить себе не видеться почти год с любимым человеком. Сказала ему: «У тебя — трое, у меня — двое. Достаточно на двоих». И я решилась. Но не жалею! Это был бы тот механизм, при помощи которого мной можно было манипулировать, — рассказала Филина в интервью для программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Напомним, Эдуард Успенский скончался 14 августа 2018 года. В течение жизни он боролся с раком, но последний рецидив стал для него смертельным. Он скончался на 81-м году жизни, отказавшись от госпитализации.

Читайте также:
аборт вдова личная жизнь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Все мнения
О проекте