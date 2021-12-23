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Пресс-конференция Владимира Путина началась в «Манеже»

Полина Долганова

Общество
Пресс-конференция Владимира Путина началась в «Манеже»
Фото: Youtube / Москва 24

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный.

Сколько именно продлится беседа главы государства с представителями средств массовой информации — неизвестно. Многие телеканалы закладывают в сетку вещания не менее 4 часов.

Самая короткая пресс-конференция Путина состоялась в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Тогда журналисты успели задать российскому лидеру всего 22 вопроса.

Спустя семь лет был установлен рекорд по длительности мероприятия. В 2008 году Путин говорил с журналистами четыре часа 40 минут и ответил на 80 вопросов.

От редакции «Вечерней Москвы» на пресс-конференции в «Манеже» 23 декабря присутствует корреспондент Юлия Тарапата.

Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.

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