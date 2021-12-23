Представителей СМИ обработают частицами серебра перед конференцией Путина

Фото: Администрация президента РФ

Участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входа в Манеж. Об этом сообщила пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова в четверг, 23 декабря.

Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ обработки.

— Особое внимание при подготовке пресс-конференции нашими специалистами было уделено санитарно-эпидемиологическим требованиям, — сказала Крылова.

Также журналистам выдадут защитные маски при входе на мероприятие. На самой площадке установят антисептики, заключила она в эфире телеканала «Россия-24».

Президент России Владимир Путин проведет 17-ю масштабную пресс-конференцию в четверг, 23 декабря. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени в «Манеже». Формат беседы определили как очный.

21 декабря Путин на совещании с членами Совбеза обсудил проект основ политики в области авиации до 2030 года. Участие во встрече, в частности, приняли премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава АП Антон Вайно. Членами совещания также стали директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.