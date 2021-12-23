Большая пресс-конференция Путина состоится 23 декабря

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет 17-ю масштабную пресс-конференцию в четверг, 23 декабря. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени в Манеже. Формат беседы определили как очный.

Пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков уточнил, что живая конференция возможна из-за относительно спокойной ситуации с коронавирусной инфекцией и технологического подхода к борьбе с пандемией. По его словам, очный формат таких мероприятий необходим.

Также Песков сообщил, что Путин планирует общаться с журналистами «до последнего».

— В остальном это классическая пресс-конференция Путина: свободные вопросы, подробные ответы, — сказал представитель президента РФ.

21 декабря Путин на совещании с членами Совбеза обсудил проект основ политики в области авиации до 2030 года. Участие во встрече, в частности, приняли премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава АП Антон Вайно. Членами совещания также стали директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.