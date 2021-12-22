В Кремле рассказали о продолжительности грядущей пресс-конференции Путина

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Президент России Владимир Путин будет общаться на пресс-конференции с журналистами «до последнего». Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 декабря.

— В остальном это классическая пресс-конференция Путина — свободные вопросы, подробные ответы, что называется до последнего, — рассказал чиновник.

При этом мероприятие предполагает сдачу тестов на коронавирус, а также соблюдение дистанции, отметил Песков в эфире НТВ.

21 декабря Путин на совещании с членами Совбеза обсудил проект основ политики в области авиации до 2030 года. Участие во встрече, в частности, приняли премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава АП Антон Вайно. Членами совещания также стали директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В тот же день Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Лидеры обсудили и проблемную ситуацию на Украине, вызванную «нежеланием» Киева выполнять Минские соглашения.