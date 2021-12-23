Московский «бомж» избил сына бойца ММА Вячеслава Дацика

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Нижняя Сыромятническая улица Карта всех событий

В Москве мужчина, находящийся под воздействием наркотиков, избил сына бойца ММА Вячеслава Дацика. Об этом сообщают несколько Telegram-каналов в четверг, 23 декабря.

По данным SHOT, инцидент произошел у жилого дома на Нижней Сыромятнической улице. 16-летний Ярослав вместе со своим другом заметил сидевшего у подъезда мужчину, который своим видом напоминал бездомного.

Парни решили поиздеваться над «бомжом» и принялись пинать его. В ответ на это мужчина встал и жестоко избил обоих подростков.

После происшествия обоих детей доставили в больницу.

Учинившего избиение мужчину задержали. Им оказался 38-летний ранее судимый уголовник по имени Сергей Ф. Выяснилось, что он приехал в гости к своей бывшей супруге. По словам женщины, Сергей находился под наркотиками.

В отношении него возбудили дело по статье УК РФ «Хулиганство».

Telegram-канал «112» уточняет, что детей госпитализировали с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму. Дело в отношении Сергея Ф. возбудили еще и по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.