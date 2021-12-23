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Более 100 семей получат новые квартиры в новостройках по реновации на западе Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 100 семей получат новые квартиры в новостройках по реновации на западе Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Новозаводская Карта всех событий

Более 100 семей получат новую недвижимость в многоэтажках по программе реновации жилищного фонда в Западном административном округе (ЗАО) столицы. Об этом рассказал руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 23 декабря.

Он отметил, что заселение дома на Береговом проезде стартовало в районе Москвы Филевский Парк.

— По программе реновации продолжается переселение жителей пяти домов на улицах Новозаводская, Заречная и Большая Филевская. Новые квартиры будут предоставлены 104 семьям. Начало выдачи смотровых ордеров — 24 декабря. Информационный центр для оказания содействия в переселении жителей предоставит свои услуги 27 декабря, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что всего в районе Филевский Парк расселят и снесут 35 жилых домов. Их общая площадь составляет почти 105 тысяч квадратных метров, а население — 6,5 тысячи человек.

Для переселения москвичей власти уже подобрали четыре стартовые площадки по реновации, заключил он.

Также Сергей Левкин сообщил, что на северо-востоке Москвы под заселение по программе реновации жилищного фонда города переданы два новых дома в районах Лосиноостровский и Марьина Роща.

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