Андрей Бочкарев: Более 170 тысяч москвичей пользуются новым участком БКЛ ежедневно

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 170 тысяч пассажиров пользуются новым участком Большой кольцевой линии (БКЛ) метро каждый день. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 23 декабря.

Он отметил, что новый участок ветки улучшил транспортную доступность для 1,4 миллиона жителей города.

— Причем не только тех, кто ездил и начал ездить на метро. Запуск БКЛ кардинально меняет движение всего общественного транспорта в городе, — добавил заммэра.

Бочкарев рассказал, что к станциям БКЛ в настоящий момент специалисты прокладывают новые маршруты наземного общественного транспорта.

7 декабря в столице открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ — от станции «Мневники» до станции «Каховская». В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.