Андрей Бочкарев: Более 170 тысяч москвичей пользуются новым участком БКЛ ежедневно
Более 170 тысяч пассажиров пользуются новым участком Большой кольцевой линии (БКЛ) метро каждый день. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 23 декабря.
Он отметил, что новый участок ветки улучшил транспортную доступность для 1,4 миллиона жителей города.
— Причем не только тех, кто ездил и начал ездить на метро. Запуск БКЛ кардинально меняет движение всего общественного транспорта в городе, — добавил заммэра.
Бочкарев рассказал, что к станциям БКЛ в настоящий момент специалисты прокладывают новые маршруты наземного общественного транспорта.
7 декабря в столице открыли сразу десять новых станций Большой кольцевой линии метро. Движение поездов началось на участке БКЛ — от станции «Мневники» до станции «Каховская». В столичном метро заработали такие станции, как «Мневники», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская». Длина данного участка БКЛ — около двадцати километров.