Ирина Салтыкова раскрыла секрет, как в 55 выглядеть хорошо без пластики

Фото: YouTube/Super!

Певица Ирина Салтыкова раскрыла свои главные секреты красоты. Она рассказала своим поклонникам, как хорошо выглядеть в 55 лет, не прибегая к помощи пластических хирургов.

— Я могла бы выглядеть лучше, и я стараюсь. Секрета нет — каждый может попробовать. Во-первых, хорошее настроение, во-вторых, ни на кого не злиться. И третье — уверенность в себе. А может, и выпить, но разово! — рассказала звезда 90-х в интервью для YouTube-канала Super.

При этом употребление алкоголя на регулярной основе, как и курение, плохо скажется на красоте. Также, по мнению певицы, важны генетика и чувство меры:

— Я от природы не люблю жирное, хотя эклеры люблю и буду есть каждый день. Я себе ни в чем не отказываю, но во всем нужна мера. Главное — хороший обмен веществ.

Салтыкова признается, что не прибегала к пластическим операциям, но не исключает, что когда-нибудь воспользуется помощью хирурга. Сейчас звезда делает только уходовые процедуры:

— Я очень люблю маски и считаю, что это прямо супер. Я не делаю мезо, гиалуронку. Раньше я делала регулярно массажи, и лицо было, кстати, лучше.

В одном из интервью Салтыкова призналась, что в 30 лет она узнала, что больна раком. Операция прошла успешно, и ей удалось победить болезнь.